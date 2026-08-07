كشف مصدر سعودي مسؤول تقارير استخباراتية تتحدث عن تنسيق بين مليشيا الحوثي ومليشيات عراقية والحرس الثوري، للاعتداء على المملكة.

وأكد المصدر أن التقارير الاستخباراتية صادمة، لأنها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها لتشجيع التهدئة والحلول السلمية.

وأشار المصدر، وفقاً لـ«العربية»، إلى أن تنسيق المليشيات ضد المملكة يأتي في وقت تسير فيه المفاوضات في اتجاه إيجابي.

وشدد المصدر على أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع أي عدوان.