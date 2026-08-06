أعربت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن صادق التعازي والمواساة إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في استشهاد عدد من منسوبي القوات المسلحة اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت نتيجة الهجوم الغادر من المليشيا الحوثية الإرهابية صباح اليوم.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقدم خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء ودعواتها الصادقة للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد اللواء المالكي على موقف المملكة والتحالف الثابت والداعم للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق في مواجهة اعتداءات المليشيا الحوثية الارهابية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يشفي المصابين والجرحى.