نفى الفنان المصري توفيق عبد الحميد حالة الجدل التي أثارتها منشورات متداولة خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وفاته، مؤكداً أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ويتمتع بصحة جيدة.

الرد على الشائعات

طمأن الفنان توفيق عبد الحميد جمهوره على حالته الصحية، موضحاً أن ما يمر به لا يتجاوز بعض الأزمات الصحية القديمة التي يعاني منها، مؤكداً عدم تعرضه لأي وعكة جديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب عبد الحميد عن استيائه الشديد من الشائعة التي انتشرت بشأن وفاته، خصوصا بعدما تسببت في إثارة القلق بين محبيه، وقال لـ«عكاظ»: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي نشر شائعة وفاتي وقلق جمهوري».

مطالبات بعدم تداولها

وأكد الفنان أن الأنباء المتداولة عن وفاته غير صحيحة، مطالباً جمهوره بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداولها قبل التأكد من حقيقتها.

وتأتي انتشار الشائعة في ظل غياب الفنان عن الساحة الفنية وابتعاده عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في زيادة حالة القلق بين متابعيه ودفع العديد منهم إلى التساؤل عن حقيقة ما تردد بشأن وفاته.

اعتزال التمثيل

يشار إلى أن توفيق عبد الحميد أعلن سابقاً اعتزاله التمثيل، موضحاً أن حالته الصحية كانت السبب الرئيسي وراء ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن معاناته من الانزلاق الغضروفي أثرت بشكل كبير على قدرته على الحركة، ما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك.