أحبطت القوات المسلحة اليمنية اليوم (الخميس) هجوماً إرهابياً حوثياً بزوارق بحرية كانت تستهدف المناطق المحظورة في مدينة المخا غرب اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات البحرية وخفر السواحل اشتبكت مع ثلاثة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة كانت تحاول اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي خلال اليومين الماضيين، ودمرت اثنين منها، كما اشتبكت أيضاً مع ثلاثة زوارق حوثية في مياه البحر الأحمر، مما أدى لتدمير وإغراق أحدها بمن عليه من عناصر المليشيا، بينما تمكن الزورقان الآخران من الفرار باتجاه المياه الدولية.



وذكرت المصادر أن القوات البحرية وخفر السواحل رصدت زورقاً محملاً بمعدات لإطلاق الطيران المسير، وبعد تتبع دقيق تم تدميره بصاروخ موجه وقتل من عليه من الإرهابيين.



من جهة أخرى، أكد مركز الدراسات والأبحاث (P.T.O.C Yemen) نجاح الجيش اليمني في التصدي لهجوم حوثي يستهدف عدداً من الجزر بما فيها جزيرتا زُقر وميون الإستراتيجيتان في البحر الأحمر.



وذكر المركز في بيان حصلت عليه «عكاظ» أن مجموعة من الزوارق الحوثية المأهولة استهدفت جزيرة زُقر وجزيرة ميون الإستراتيجية، إلى جانب ميناء الحيمة على الساحل الغربي لليمن، وبعضها كانت مزودة بأسلحة متوسطة وتحمل على متنها طائرات مسيّرة، لكن قوات الجيش وخفر السواحل تمكنت من التصدي للهجوم والاشتباك مع الزوارق المهاجمة وإجبارها على الانسحاب بعد تكبيدها خسائر.



وأكد المركز أن المعلومات الواردة من الميدان تشير إلى استخدام الحوثي زوارق تحمل طائرات مسيّرة في هجومه على جزيرتي زُقر وميون نظراً لأهميتهما الإستراتيجية وموقعهما في جنوب البحر الأحمر وارتباطهما بالمجال البحري المؤدي إلى مضيق باب المندب، مما يرفع مستوى المخاطر المحتملة على أمن الملاحة والانتشار العسكري وحماية خطوط التجارة الدولية في المنطقة.



وحذر المركز من خطورة محاولة الحوثي الوصول إلى زُقر وميون، مشيداً بالاستجابة السريعة للقوات المنتشرة في الجزر والسواحل المقابلة، واستطلاعاً لثغرات منظومات المراقبة والإنذار والحماية البحرية.