أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث موافقة كولومبيا على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف شبكات وعصابات تهريب المخدرات، في إطار توسيع التعاون الأمني والعسكري بين البلدين لمكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة.

وقال هيغسيث خلال مؤتمر في بنما، إن الحكومة الكولومبية طلبت مشاركة وزارة الدفاع الأمريكية في عملياتها ضد شبكات تهريب المخدرات، مؤكداً أن الخطوة تمثل نموذجاً للتعاون الميداني الذي تسعى واشنطن إلى تعزيزه مع شركائها في أمريكا اللاتينية.