حين يقع خطأ مطبعي واحد بين يدي شخص غير منتبه، قد تتحول رحلة العودة إلى الوطن الهادئة إلى مغامرة مجنونة في قارة أخرى تماماً! هذا بالضبط ما عاشته مؤثرة شهيرة وجدت نفسها في وجهة لم تكن تخطر على بالها أبداً.

بدت القصة وكأنها سيناريو لفيلم كوميدي ساخر، فقبيل ساعات من توجه صانعة المحتوى الأسترالية الفيتنامية رينا نغوين، المعروفة بلقب «RocketReyna» والتي يتابعها أكثر من 2.4 مليون شخص على إنستغرام، إلى مطار العودة لمنزلها في سيدني، تلقت صدمة عمرها. فالمساعدة الشخصية التزمت بحجز تذكرة العودة خلال جولة نغوين الأوروبية، لكنها وقعت في خطأ كارثي تسبب في الخلط تماماً بين اسمي البلدين بالإنجليزية: «Australia» (أستراليا) و«Austria» (النمسا)!

وعندما ذهبت نغوين لتسجيل الدخول في المطار، تفاجأت بأن وجهتها مسجلة في قارة أخرى. وحين تواصلت مع مساعدتها المذعورة، اعترفت الأخيرة بكل بساطة أنها ظنت أن المطلوب هو حجز رحلة إلى النمسا!

لكن ردة فعل المؤثرة جاءت صادمة ومخالفة لكل التوقعات، فبدلاً من الدخول في نوبة غضب أو إهدار أموال طائلة لإلغاء التذكرة، قررت نغوين مجاراة القدر والمضي قدماً في الرحلة، لتهبط طائرتها في العاصمة النمساوية فيينا، وتضطر لشراء مستلزماتها الشخصية طارئة اللحظة لتبدأ إجازة مفاجئة استمرت ثلاثة أيام.

وثقت نغوين تفاصيل مغامرتها الطريفة لجمهورها، معبرة عن انبهارها بدار الأوبرا والفنون المعمارية الساحرة في فيينا. ولم تخلُ الرحلة من الكوميديا، حيث استعرضت القمصان التذكارية الشهيرة المنتشرة هناك والتي تحمل عبارات ساخرة مثل: «هنا النمسا وليس أستراليا» و«لا توجد حيوانات كنجر هنا».

وعلى الرغم من المسافة الشاسعة التي تفصل بين البلدين والتي تصل إلى نحو 8828 ميلًا، أكدت المؤثرة أنها لم تغضب مطلقاً من مساعدتها، معتبرة الخطأ هدية غير مقصودة قادتها لاكتشاف موطن «موزارت» و«شوارزنيغر»، بل وتخطط حالياً للعودة مجدداً لزيارة أسواق فيينا في عيد الميلاد.