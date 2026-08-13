أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم، توقيع شراكة مع «ترينديول»، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للنادي في سوق التجارة الإلكترونية.

منذ تأسيسها في إسطنبول عام 2010، عززت «ترينديول»، المنصة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مكانتها في القطاع، لتجمع اليوم أكثر من 40 مليون متسوق وما يزيد على 250 ألف بائع، مدفوعةً بنمو متسارع وانتشار متزايد في مختلف الأسواق العالمية. وانطلاقًا من التزامها الدائم بدعم كرة القدم في سوقها المحلية بتركيا، تواصل «ترينديول» تعزيز حضورها في الساحة الرياضية كراعٍ رسمي للمنتخبات الوطنية التركية، والراعي الرئيسي لكل من الدوري التركي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، إلى جانب دورها السابق كشريك رسمي لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون «ترينديول» مع النادي على إنتاج محتوى وإطلاق حملات تسويقية مخصصة، إضافةً إلى تعزيز حضورها المنصات الرقمية للنادي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وإبراز علامتها التجارية في ملعب الاتحاد.

بهذه المناسبة، أعرب بيتر لوندي، نائب الرئيس الأول للشراكات في نادي مانشستر سيتي، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: «باعتبارها إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية التي تشهد نموًا متسارعًا، تواصل ترينديول ترسيخ حضورها وتعزيز سجلها الحافل بالشراكات مع عدد من أبرز الأسماء في عالم الرياضة. ونتطلع إلى التعاون معًا وتحقيق نجاحات مشتركة طول مدة هذه الشراكة المميزة».

من جانبه، قال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ«ترينديول» في منطقة الخليج، «لطالما ارتبط اسم ترينديول بعالم كرة القدم في تركيا، ومع تسارع وتيرة نموّنا، جاءت هذه الشراكة مع أحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة امتدادًا طبيعيًا لتعزيز حضورنا العالمي. لافتًا إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققها مانشستر سيتي خلال العقد الماضي.واختتم قائلًا: «يسعدنا التعاون مع نادٍ عريق يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ويحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من المشجعين في المنطقة والعالم».