صعد الدولار أمس (الأربعاء)، بعدما جاء تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن موعد إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 2.5 بالمئة خلال 12 شهراً حتى يوليو بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.17 بالمئة إلى 99.98 نقطة.

وانخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1524 دولار، وتراجع الين 0.1 بالمئة إلى 159.45 للدولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5857 دولار أمريكي.