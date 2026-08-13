مددت السلطات الإيطالية إغلاق مطار «كاتانيا» في جزيرة صقلية حتى الساعة الثانية من فجر (الجمعة) 00:00 بتوقيت جرينتش؛ بسبب استمرار النشاط البركاني لجبل «إتنا» وتصاعد سحب الرماد الكثيفة؛ ما تسبب في اضطراب واسع بحركة الطيران وتأثر آلاف المسافرين خلال ذروة موسم العطلات الصيفية.

وأعلن مشغّل المطار تمديد الإغلاق بعدما كان مقررًا استمرار تعليق الرحلات حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، فيما لم تستبعد السلطات تمديد فترة الإغلاق مجددًا في حال استمرار النشاط البركاني والظروف المؤثرة على سلامة الملاحة الجوية.

وامتدت تداعيات ثوران «إتنا»، الذي يُعد أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، إلى مالطا الواقعة جنوب صقلية، حيث أُلغيت العديد من الرحلات الجوية نتيجة انتشار سحب الرماد البركاني.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن «إتنا» يواصل منذ (الجمعة) الماضي قذف كميات كبيرة من الرماد وشظايا الصخور المتوهجة، إلى جانب تدفق الحمم البركانية من فتحتين تقعان على ارتفاعي 2360 و2750 مترًا.