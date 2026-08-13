أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم منطقة «كوماموتو» في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، دون ورود أنباء فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأفادت الهيئة -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس وقوع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في محافظة «كوماموتو» الواقعة بجزيرة كيوشو جنوب اليابان، حيث يأتي الزلزالان في حين لا تزال محافظة «كوماموتو» تتعامل مع تداعيات الزلزال القوي الذي ضربها في 28 يوليو الماضي بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 38 شخصاً، الأمر الذي أبقى السلطات في حالة تأهب لمواجهة أي هزات ارتدادية محتملة أو مستجدات طارئة.