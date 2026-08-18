تواصل الأجهزة الأمنية السورية نجاحاتها في تفكيك خلايا داعش الإرهابي وفلول الأسد في عدد من المدن والأرياف، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية السورية اليوم (الثلاثاء) القبض على قياديين بارزين في تنظيم داعش الإرهابي ونظام الأسد البائد.



ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن وزارة الداخلية أن اللواء سهيل نديم عباس الذي قُبض عليه شارك في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات.



وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت أن عباس شارك في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018، وفي العمليات العسكرية بدرعا وحمص وإدلب، إضافة إلى إصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات.

سهيل نديم

في غضون ذلك، تمكنت قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من القبض على حمزة عبدالله محمد الملقب بـ«أبو جهاد المهاجر»، والمصنّف كأحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر عملية أمنية محكمة نُفّذت في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب.



وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن «أبو جهاد المهاجر» شغل منصب العسكري العام لولاية الشام في تنظيم داعش الإرهابي، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام السابق للتنظيم، الملقب بـ«الحارثي»، وقبل ذلك تولّى مسؤولية ولاية إدلب التابعة للتنظيم مستخدماً اللقب ذاته.



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش الإرهابي وتفكيك شبكاته، ومنع محاولاته الرامية إلى إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين والاستقرار في البلاد.