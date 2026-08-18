أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط رودري قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2030

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هيرنانديز كاسكانتي، المعروف في عالم كرة القدم باسم رودري، الذي سيلتزم بالبقاء مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2030».

قيمة الصفقة

ولم يكشف بطل الدوري الإسباني عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أنها كلفته 65.4 مليون ​جنيه إسترليني (88.56 مليون دولار)، لصالح مانشستر سيتي، بعدما تفوق على غريمه ⁠ريال مدريد في سباق الحصول على خدمات لاعب الوسط.

أفضل لاعب في المونديال

يُذكر أن رودري الفائز بالكرة الذهبية 2024، تُوج الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.