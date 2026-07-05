أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بياناً رسمياً أعرب خلاله عن اندهاشه من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتبار اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون مؤهلاً للمشاركة في مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، رغم حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة.



وأوضح الاتحاد البلجيكي أن «فيفا» استند في قراره إلى المادة 27 من اللائحة التأديبية، التي تمنح اللجنة التأديبية صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات، إلا أنه أكد في المقابل أن المادة 66-4 من اللائحة نفسها تنص بوضوح على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائياً إلى إيقاف اللاعب في المباراة التالية.



وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء تم تطبيقه على جميع حالات الطرد المباشر في كأس العالم 2026، معتبراً أن السماح لبالوغون بالمشاركة يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة بين المنتخبات المشاركة.



وأضاف الاتحاد البلجيكي أن القرار يتعارض أيضاً مع لوائح كأس العالم 2026، التي تنص على إيقاف أي لاعب يتعرض للطرد، سواء ببطاقة حمراء مباشرة أو بعد الحصول على إنذارين، عن المباراة التالية تلقائياً، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية بحسب الحالة.



كما شدد الاتحاد على أن هذا المبدأ جرى التأكيد عليه في التعميم رقم 16 الصادر عن «فيفا»، الذي وُزع على جميع الاتحادات المشاركة قبل انطلاق البطولة، إلى جانب التأكيد عليه في الاجتماعات التنسيقية وورش العمل الخاصة بالمونديال قبل كل مباراة.



واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية الممكنة، بهدف حماية حقوق المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبادئ العدالة واللعب النظيف، ليس فقط في النسخة الحالية من كأس العالم، بل في البطولات القادمة أيضاً.



ويأتي هذا البيان ليزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بين الولايات المتحدة وبلجيكا، بعدما تحولت قضية مشاركة بالوغون إلى واحدة من أبرز الملفات الجدلية في الأدوار الإقصائية من كأس العالم.