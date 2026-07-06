أشعل الناقد الرياضي محمد البكيري الجدل حول انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم القادمة، بعد تعليقه على تصريح المخضرم حاتم خيمي، قائلاً: «قيس قبل الغطيس... المهمة ليست سهلة».



وجاء رد البكيري بعدما أوضح خيمي عبر حسابه الرسمي في منصة «X» أنه تلقى العديد من الطلبات بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد، مؤكداً أنه لا يزال يدرس الأمر ولم يتخذ قراره النهائي، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على دراسة اللوائح والنظام الأساسي قبل الحسم.



يأتي ذلك بعد إعلان ياسر المسحل أخيراً عدم استمراره في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خروج «الأخضر» من كأس العالم 2026، وتأكيده تقديم استقالته رسمياً خلال اجتماع الجمعية العمومية.



ويواصل المجلس الحالي تسيير أعمال الاتحاد بشكل مؤقت، بانتظار انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.