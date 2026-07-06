يعيش الغاني نانا كواكو بونسام المعروف بـ«الساحر الغاني» الوهم وهو يتحدث بين الحين والآخر عن خسارة هذا المنتخب أو ذاك، وعدم مقدرة لاعبٍ ما على التسجيل، وغيرها من الخزعبلات التي يتفوه بها خلال مونديال كأس العالم 2026.



قبل أيام من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر قال نانا وبثقة عمياء إن الرأس الأخضر سيُقصي منتخب الأرجنتين من البطولة، ولكن الحقيقة صعد الأخير لدور الـ16 وغادر الأول.



ما أجبر نانا على تغيير لهجته بعد تأهل الأرجنتين، إذ نشر رسالة دعم علنية لليونيل ميسي قبل المباراة المرتقبة أمام المنتخب المصري.



وانتشرت تعليقات نانا بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفةً بُعداً جديداً غير مألوف لكأس العالم، فعندما جاءت النتيجة مخالفة لتوقعاته، فاجأ نانا العديد من المشجعين باتباعه نهجاً مختلفاً تماماً، وبدلاً من الدفاع عن توقعاته، نشر رسالةً عامةً مُهداةً إلى ميسي على «إنستغرام» مُرفقةً بصورةٍ لقائد المنتخب الأرجنتيني، قال فيها: «أنا نانا كواكو بونسام، أحبك أكثر يا أخي ميسي، لتكن قوى كوفي معك، قواي لا تزال معك».



واجتذب المنشور اهتماماً واسعاً فوراً، لأنه جاء بعد وقتٍ قصيرٍ من دحض الأرجنتين توقعاته على أرض الملعب.



واستغل بونسام المنشور نفسه لتحذير متابعيه من حساباتٍ مزيفةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته وتحاول الاحتيال على الناس.



وجاءت هذه الإشادة غير المتوقعة مُتناقضةً تماماً مع الثقة التي أبداها قبل مباراة خروج المغلوب، حين أصرّ على أن الرأس الأخضر ستُحقق إحدى أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء حامل لقب بطولة العالم.



المونديال يشهر نانا



ليست هذه البطولة هي الأولى التي يتصدر فيها نانا كواكو بونسام عناوين الأخبار، فقد بنى الساحر الغاني سمعة دولية على مر السنين من خلال تنبؤاته الجريئة المتعلقة بمباريات كرة القدم رفيعة المستوى، وخلال كأس العالم الجاري، لفت الأنظار على نطاق واسع قبل مباراة غانا وإنجلترا في دور المجموعات، بادعائه أنه كان يؤدي «طقوساً روحية» لمنع هاري كين من هز الشباك.