دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية، بحصة تدريبية مسائية، ضمن المرحلة الرئيسية من برنامج التحضيرات للموسم الرياضي 2026-2027، الذي ينطلق الشهر القادم، وسط تطلعات كبيرة لمواصلة الظهور القوي والمنافسة على مختلف الاستحقاقات.



ويأتي المعسكر الخارجي ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل الدخول في موسم حافل، يشارك خلاله القادسية في أربع بطولات، هي دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب تمثيل المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وشهد اليوم الأول من التدريبات مشاركة الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق، فيما ركّز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات بدنية متنوعة، إلى جانب بعض التطبيقات الفنية بالكرة.



وأكد مدرب الفريق بريندان رودجرز أن اختيار مدينة جيرونا جاء لما تملكه من مرافق مميزة تساعد الفريق على تنفيذ برنامجه الإعدادي، مشيراً إلى أن الهدف من المعسكر هو رفع الجاهزية البدنية، وترسيخ أسلوب اللعب، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً مع انضمام عناصر جديدة وعودة عدد من اللاعبين بعد انتهاء إعاراتهم.



وقال رودجرز في تصريح له: «نسعى خلال هذه المرحلة إلى رفع الجاهزية البدنية للفريق إلى أعلى مستوى ممكن، وبناء قاعدة قوية ننطلق منها طوال الموسم».



وأوضح رودجرز أن غياب بعض اللاعبين الدوليين عن بداية المعسكر لن يؤثر في برنامج التحضيرات، مؤكداً أنهم سينضمون إلى الفريق في وقت لاحق بعد حصولهم على الراحة المناسبة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفريق يتطلع إلى موسم حافل يشارك خلاله في أربع بطولات، ويطمح من خلاله إلى المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيره.



ويواصل الفريق معسكره في جيرونا حتى 26 يوليو، فيما سينضم اللاعبون الدوليون إلى الفريق في وقت لاحق بعد انتهاء فترة الراحة المقررة لهم، في حين يواصل المهاجم المكسيكي جوليان مشاركته في كأس العالم قبل الانضمام إلى تحضيرات الفريق.