لم يعد حلم تتويج منتخب عربي بلقب كأس العالم 2026 أمراً مستحيلاً، إذ رفع منتخب المغرب سقف التوقعات بعدما حصد المركز الرابع في النسخة الماضية (قطر 2022)، إلى جانب التأهل إلى ربع النهائي في النسخة الحالية.

وشهدت النسخة الحالية حضوراً عربياً قياسياً بمشاركة 8 منتخبات عربية، هي؛ السعودية، وقطر، والأردن، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، والعراق، وودع 6 منتخبات البطولة، ولم يتبق سوى مصر والمغرب.

مصر تحلم بإقصاء البطل

ونجح منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تعادل مع بلجيكا 1-1، وفاز على نيوزيلندا 3-1 (الفوز المونديالي الأول في تاريخه)، وتعادل مع إيران 1-1، ليحتل وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط.

وفي دور الـ32، تغلب المنتخب المصري على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليضرب موعداً نارياً مع بطل النسخة الماضية من كأس العالم منتخب الأرجنتين في دور الـ16، الثلاثاء القادم.

ويستهدف منتخب مصر انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي، رغم الفوارق الفنية الكبيرة لصالح «التانغو»، إذ رفع مدير المنتخب المصري راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة، قائلاً: «نحن لا نرى ميسي، ونطلب من اللاعبين عدم التركيز على اسم المنافس، إذا كانت الأرجنتين لديها ميسي، فمصر لديها محمد صلاح و26 ميسي، نريد تقديم شيء لبلدنا، وإن شاء الله سنقاتل في المباراة القادمة لإسعاد الشعب المصري والرئيس السيسي، وهذا أقل شيء نقدمه لمصر، المصريون هنا في أمريكا وكندا صنعوا حالة من البهجة، ومصر تستحق منا الكثير، ونعد الشعب والرئيس السيسي بأننا سنقاتل في البطولة لإسعاد مصر».

المغرب يطمع في اللقب

أثبت المنتخب المغربي أن احتلاله المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال لم يكن صدفة أو ضربة حظ، إذ واصل عروضه الرائعة في النسخة الحالية، بتقديم مستويات مميزة بدأها بالتعادل مع البرازيل 1-1 في دور المجموعات، إضافة إلى إقصاء أحد عمالقة القارة الأوروبية منتخب هولندا من دور الـ32، ثم العبور إلى ربع النهائي بعد انتصار عريض على كندا بنتيجة 3-0.

وقال مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، في تصريحات سابقة: «دخل المغرب مرحلة جديدة، ويثق اللاعبون الآن بقدراتهم، ويحترم المنافسون منتخب المغرب، لذلك يجب أن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا، ولهذا السبب يجب أن يكون هدفنا الفوز بكأس العالم، لكن تحقيق ذلك يتطلب احترام جميع الخصوم، ولديّ ثقة في العمل الذي نقوم به».

ويلتقي منتخب المغرب مع فرنسا، الخميس القادم، في مواجهة ثأرية لـ«أسود الأطلس»، بعدما خسر أمام «الديوك» بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2022.