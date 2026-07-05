فتح تعاقد نادي النصر مع المدرب الأسترالي آنج بوستيكوغلو باب الاهتمام الإعلامي بقيمة الصفقة الفنية الجديدة، بعد إعلان النادي تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين، في خطوة ينتظر منها النصراويون بناء مشروع هجومي واضح يبرز الفريق في الواجهة محلياً وقارياً.



ووفق إعلان نادي النصر، فإن المدرب الأسترالي وقع عقداً يمتد لموسمين، قادماً بسيرة تدريبية لافتة شملت تجارب في أستراليا واليابان وأسكتلندا وإنجلترا، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي لقيادة واحد من أكثر الملفات الفنية متابعة في المنطقة.



وتعزز سيرة بوستيكوغلو أرقامه التدريبية، إذ يملك في رصيده 13 لقباً، بدأها في الدوري الأسترالي الذي حققه 4 مرات أعوام 1997-1998 و1998-1999 و2010-2011 و2011-2012، إلى جانب بطولة أوقيانوسيا للأندية 1999، وكأس أمم آسيا 2015 مع منتخب أستراليا، والدوري الياباني 2019 مع يوكوهاما إف مارينوس.



كما حقق المدرب الأسترالي نجاحاً لافتاً في أسكتلندا مع سلتيك، بعدما حصد الدوري الأسكتلندي مرتين في موسمي 2021-2022 و2022-2023، وكأس أسكتلندا موسم 2022-2023، وكأس الرابطة الأسكتلندية مرتين في موسمي 2021-2022 و2022-2023، قبل أن يضيف إلى سجله الأوروبي لقب الدوري الأوروبي 2024-2025 مع توتنهام الإنجليزي.



وفي الجانب المالي، قدّر موقع FootMundo البريطاني، المتخصص في أخبار كرة القدم وقوائم الرواتب، راتب بوستيكوغلو مع النصر ضمن نطاق يراوح بين 10 و15 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً بين 50 و75 مليون ريال في الموسم الواحد.



وبناءً على تقدير الموقع، فإن عقد المدرب الأسترالي مع النصر قد يصل خلال موسمين إلى ما بين 100 و150 مليون ريال، ليضع الصفقة ضمن العقود التدريبية المرتفعة في الدوري السعودي، قياساً بحجم الأسماء الفنية التي استقطبتها أندية روشن خلال المواسم الأخيرة.



ويأتي بوستيكوغلو إلى النصر وهو يحمل هوية فنية واضحة تقوم على الضغط العالي، وسرعة التحول، وبناء اللعب من الخلف، والاندفاع الهجومي المستمر، وهي أفكار تحتاج إلى أدوات خاصة داخل الملعب، خصوصاً في مراكز الأظهرة، والمحور الدفاعي، ولاعب الوسط القادر على الربط والضغط.



وتضع هذه الصفقة المدرب الأسترالي أمام اختبار كبير، إذ لا ترتبط قيمتها المالية وحدها بحجم التحدي، بل بقدرته على تحويل النصر إلى فريق يملك شخصية فنية ثابتة، ويستثمر النجوم الكبار داخل منظومة جماعية قادرة على المنافسة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.



وبين مدة العقد المعلنة، وسجله المتوّج بـ13 بطولة، والتقدير المالي المتداول، تبدو مهمة بوستيكوغلو واضحة؛ النصر تعاقد مع مدرب مشروع، وجماهيره تنتظر فريقاً يركض، يضغط، يهاجم، ويملك هوية لا تتبدل من مباراة إلى أخرى.