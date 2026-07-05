التقى المدرب الأسترالي آنج بوستيكوغلو بلاعبي نادي النصر لأول مرة في مركز دار النصر التدريبي بالرياض، قبيل انطلاق الحصة التدريبية الأولى تحضيراً للموسم الجديد.



وقاد بوستيكوغلو أول مران للفريق ضمن المرحلة الأولى التي تستمر في الرياض حتى 11 يوليو الجاري.



وشهدت التدريبات عودة جميع اللاعبين، إذ انضم اللاعب البرازيلي ويسلي ديلغادو بعد انتهاء إعارته لنادي ريال سوسيداد الإسباني لمدة 6 أشهر، وتبقى من عقده ٣ مواسم حتى نهاية 2029م.



فيما شهدت التدريبات غياب اللاعبين الدوليين مثل كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وساديو ماني) نظراً لمنحهم راحة إضافية بعد المشاركة مع منتخباتهم، وسلطان الغنام لاستكمال فترة العلاج.



والتقى المدرب آنج بوستيكوغلو، بالرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي لشركة نادي النصر سيماو كوتينيو، وتم التوقيع واستعراض تفاصيل التعاقد، وبعد مراسم التوقيع قام بوستيكوغلو بجولة تفقدية شملت مرافق النادي المختلفة بما في ذلك الملعب الرئيسي والعيادة الطبية وصالة اللياقة البدنية والتقى بأعضاء الأجهزة الطبية والإدارية، مشدداً على أهمية العمل الجماعي لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً لمنافسات الموسم الجديد.