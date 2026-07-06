تتجه أنظار الجماهير الرياضية نحو مواجهة المنتخبين الكولومبي والسويسري، غدا (الثلاثاء) على ملعب بي سي بليس، الساعة 11:00 مساء، في ختام مباريات دور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.



المنتخب السويسري بدأ مسيرته المميزة بصدارة المجموعة الثانية في مونديال 2026، ومن ثم تحقيق فوز لافت بنتيجة 2-0 على الجزائر في الدور الـ32، ويمتلك تاريخاً ببلوغ ربع نهائي البطولة في أعوام 1934 و1938 و1954، إلا أنه غالباً ما عانى من غياب الاستقرار في الأدوار الإقصائية في العصر الحديث، إلا أن الساعة السويسرية بدأت تعمل بدقة متناهية في أمريكا الشمالية؛ وبرز لاعب خط الوسط يوهان مانزامبي (20 عاما) كأحد التروس الأساسية في ماكينة المدرب مراد ياكين، حيث سجل نجم فرايبورغ ثلاثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن.



وعلى غرار سويسرا، لم يتجرع المنتخب الكولومبي مرارة الهزيمة في أربع مباريات من بطولة كأس العالم الحالية، فبعد انتصارين على أوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تربع المنتخب اللاتيني على صدارة المجموعة الحادية عشرة بتعادل سلبي أمام البرتغال، وهي المباراة الوحيدة التي عجز عن الفوز أو التسجيل فيها، قبل أن يؤكد جدارته كحصان أسود بفوز مستحق 1-0 على غانا في الدور الـ 32، ومع استقبال شباكه لهدف واحد فقط، أثبت رجال المدرب نيستور لورينزو أنهم أحد أصعب الفرق مراساً في البطولة، بينما يضمن لويس دياز وخاميس رودريغيز، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لبطولة 2014، تقديم السحر الهجومي القادر على تغيير مجريات اللقاء في لمح البصر.