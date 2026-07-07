حقّق علماء من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف) قفزة نوعية في مجال الطب التجديدي، بتطوير طريقة مبتكرة تُتيح التنبؤ بمسار تحول الخلايا الجذعية وتقييم جودتها بدقة مباشرة قبيل استخدامها في الإجراءات العلاجية. وتتجاوز هذه التقنية عقبة طبية مزمنة تمثلت في صعوبة رصد تمايز الخلايا وتحديد مصيرها النهائي؛ إذ تعتمد الآلية الجديدة على بروتين اصطناعي يعمل كمؤشر مضيء يرتبط بالحمض النووي للخلايا بشكل آمن ودون التسبب في تسميمها، على عكس الأصباغ التقليدية التي كانت مستخدمة سابقاً.

وقد أثبتت التجارب المخبرية نجاعة هذا البروتين الآمن، إذ مكّن الباحثين من مراقبة سلوك الخلايا طوال 13 يوماً متواصلة. والمثير في هذا الإنجاز هو القدرة على فرز الخلايا وبلوغ نتائج دقيقة بحلول اليوم الثاني فقط من التجربة، والفصل المبكر بين الخلايا المهيأة للتحول إلى نسيج عظمي وتلك التي ستتحول إلى نسيج دهني، ما يمنح الأطباء تحكماً أكبر وتوجيهاً دقيقاً للنتائج العلاجية.

وتكمن الأهمية السريرية لهذه التقنية في تمكين الأطباء من التثبت من سلامة الخلايا وتجانسها قبل حقنها، ما يرفع كفاءة ترميم أنسجة القلب وعلاج الكسور المعقدة، مع تقليل مخاطر الآثار الجانبية وفي مقدمتها نمو الأورام. كما يكتسب هذا الابتكار دوراً محورياً في معالجة خلل التوازن بين تكوين العظام والدهون الناتج عن التقدم في السن أو الأمراض إذ تتراكم الدهون في نخاع العظم مسببة الهشاشة، وتضمن التقنية فحص الخلايا المستهدفة والتأكد من مطابقتها التامة للمواصفات ونضجها لإعادة بناء الأنسجة المتضررة بشكل آمن ومنتظم.