أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استهداف إيران الناقلة «وديان» التابعة للمملكة العربية السعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، أمس (الثلاثاء).



وأكّد البديوي، في بيان، أن «هذا الاعتداء الإجرامي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقواعد سلامة الممرات البحرية الدولية»، موضحاً أن الاعتداء يعكس استمرار النهج العدائي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران، وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة، وتقويض أمن الطاقة العالمي، وتهديد حركة التجارة الدولية، في تحد سافر لكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.



وشدّد البديوي على تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية وصون مصالحها الوطنية.



من جهتها، دانت وزارة الخارجية السورية الهجمات التي استهدفت ناقلتين تابعتين للسعودية وقطر أثناء عبورهما مضيق هرمز، أمس.



وقالت الخارجية السورية، في بيان، إن الهجوم على الناقلتين «اعتداء مرفوض يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة»، معلنة تضامن سورية الكامل مع السعودية وقطر إزاء الهجوم على الناقلتين.



ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي للعمل الجاد بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية الممرات المائية الدولية.



بدورها، دانت مصر استهداف إيران ناقلة غاز قطرية خلال عبورها مضيق هرمز، معربة في بيان أصدرته وزارة الخارجية عن رفضها «كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر».