انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لرفضها تقديم المساعدة لبلاده خلال الحرب مع إيران، لكنه وصفها بأنها «شخصية لطيفة».



وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين خلال حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، إن علاقته بميلوني تدهورت بعض الشيء لأنها رفضت مساعدة الولايات المتحدة في ملف إيران، مضيفاً: «رفضت التدخل، ما تسبب في توتر علاقتي بها بعض الشيء، لكنني معجب بها، في الواقع هي شخصية لطيفة، ولكنني أيضاً أعتقد أنها أخطأت».



واعتبر ترمب موقفها سبباً في تراجع مستوى العلاقة بينهما.



وشهدت العلاقة بين ترمب وميلوني توتراً خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً عندما قال ترمب إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا، وهو ما نفته رئيسة الوزراء الإيطالية واتهمته بـ«اختلاق الرواية».



وانتقدت ميلوني الرئيس الأمريكي ترمب، خلال العام الحالي، بسبب هجومه على بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إثر تنديده بالحرب على إيران، فيما انتقدها الرئيس الأمريكي لرفضها المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.



ورفضت إيطاليا في مارس السماح لطائرات عسكرية أمريكية بالهبوط في قاعدة «سيجونيلا» الجوية في صقلية قبل توجهها إلى الشرق الأوسط، مبررة ذلك بعدم حصول واشنطن على إذن مسبق من الحكومة الإيطالية.



وتصاعدت حدة التوتر قبيل اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في تركيا، بعدما نشر ترمب على منصة «تروث سوشال» صورة لميلوني مرفقة بتعليق «مطلوب أمر منع اقتراب»، في إشارة ساخرة إلى أنها تلاحقه.