تقف السعودية بصلابة وحزم ضد الإرهاب، واعتبرته آفة لا بد من استئصالها وتجفيف منابعها في العالم أجمع، وأسست لهذا الغرض مرتكزات مهمة، عمادها تعزيز الوسطية ومواجهة خطاب الكراهية وبسط ثقافة التعايش بين الشعوب، واتخذت في هذا الشأن آليات حاسمة في المواجهة والتنسيق الدولي، فأضحت التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه نموذجاً رائداً نال تقدير العالم.

في هذا الشأن، أدانت السعودية، أمس (الثلاثاء)، بأقوى العبارات المخططات الإرهابية، التي كانت تستهدف المساس بأمن المغرب الشقيق، كما أدانت الهجوم الجبان الذي استهدف العاصمة السورية، وجددت المملكة موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف خلفه.

يظل الموقف السعودي ضد الإرهاب مرتكزاً على المواءمة بين قوة القانون والشراكة الدولية، وأثبتت المملكة أن حربها ضد الإرهاب رسالة التزام بنشر السلام في العالم أجمع وتثبيت قيم التعايش.