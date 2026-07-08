أكدت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ»، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية لصهاريج المياه والإجراءات التنظيمية المعتمدة، في حال رصد أي مخالفة.

جاء ذلك، رداً على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «حوية الطائف تواجه أزمة مياه.. وصهاريج السوق السوداء تقفز إلى 500 ريال». وأوضحت الشركة، أنها تعمل على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، سعياً إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مبينة أن صهاريج المياه التابعة لمتعهديها متاحة عبر القنوات الرقمية للشركة وفق تسعيرة موحدة ومحددة تعتمد على سعة الصهريج والمسافة إلى عقار العميل.

وأضافت الشركة، أنها أطلقت أخيراً خدمة جدولة طلبات الصهاريج خلال أيام الأسبوع، بما يتيح للعملاء الحصول على الصهريج في الوقت المناسب وفق احتياجاتهم، مؤكدة أن الخدمة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتنظيم تقديم الخدمة، وضمان وصولها إلى جميع العملاء وفق أعلى المواصفات والمعايير.

ونوهت الشركة إلى أهمية جدولة طلبات الصهاريج بصورة دورية، بما يسهم في الحصول على الخدمة بشكل منتظم، داعية العملاء إلى طلب صهاريج المياه عبر القنوات الرقمية الرسمية لضمان جودة الخدمة، كما حثت على التواصل والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بخدماتها عبر قنواتها الرسمية.