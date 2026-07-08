أثار قرار المملكة بخفض السعر الرسمي لبيع خامها إلى الأسواق الآسيوية، وهو الأكبر منذ سنوات، كثيرًا من التساؤلات حول ما إذا كانت السعودية بدأت تدخل مرحلة جديدة من المنافسة السعرية. القراءة الاقتصادية الأعمق تشير إلى أن ما يحدث ليس تنازلًا عن الإيرادات، بقدر ما هو استخدام مدروس لأحد أهم أدوات السياسة النفطية التي تمتلكها المملكة. في أسواق النفط، لا تُقاس القيادة دائمًا بالقدرة على بيع البرميل بأعلى سعر، بل بالقدرة على استخدام أدوات التسعير في الوقت المناسب للحفاظ على النفوذ والمكانة في السوق العالمية.

لفهم هذا القرار، لا بد أولًا من النظر إلى البيئة التي يتحرك فيها سوق النفط اليوم. الملاحظ أن الأسواق شهدت عودة الإمدادات من الشرق الأوسط بعد انحسار جزء من المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع الزيادات التدريجية في إنتاج تحالف أوبك+، إضافة إلى تباطؤ نسبي في نمو الطلب الآسيوي وعودة بعض البراميل المنافسة إلى السوق. هذه العوامل مجتمعة رفعت مستوى المنافسة بين المنتجين، خصوصًا في آسيا التي تمثل أكبر مركز لنمو الطلب العالمي على النفط.

في مثل هذه الظروف، لا يصبح الهدف الاقتصادي هو تعظيم سعر البرميل في المدى القصير، بقدر الحفاظ على العملاء والحصة السوقية. العميل الذي يفقده المنتج اليوم قد يحتاج سنوات لاستعادته، بينما يمكن تعويض انخفاض السعر مع تحسّن دورة السوق. لذلك، تمثل الحصة السوقية أصلًا إستراتيجيًا يضمن استمرار الطلب المستقبلي، ويحافظ على المكانة التجارية للنفط السعودي في أهم أسواق العالم.

لهذا السبب تعتمد السعودية منذ سنوات على آلية أسعار البيع الرسمية (Official Selling Prices - OSP)، وهي ليست أسعارًا ثابتة، وإنما أداة تسعير مرنة تُراجع شهريًا وفق أوضاع السوق، بهدف الحفاظ على تنافسية الخام السعودي مقارنة بالخامات البديلة. ومن هذا المنطلق، فإن خفض السعر الرسمي لا يُعدّ تغييرًا في الإستراتيجية، إنما تطبيقًا طبيعيًا لها عندما تتغير أساسيات السوق.

التاريخ يؤكد أن المملكة تعاملت دائمًا مع الحصة السوقية باعتبارها أحد أهم أصولها الإستراتيجية. في محطات عديدة من تاريخ سوق النفط، فضّلت السعودية امتصاص جزء من الضغوط السعرية للحفاظ على علاقاتها التجارية طويلة الأجل مع عملائها، إدراكًا منها أن خسارة جزء محدود من السعر أقل تكلفة بكثير من خسارة سوق أو عميل إستراتيجي.

تستند هذه السياسة إلى مجموعة من المزايا التنافسية التي لا تتوافر لكثير من المنتجين. المملكة تعد أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وتمتلك أكبر طاقة إنتاجية احتياطية تمنحها مرونة عالية في إدارة الإمدادات، كما تتمتع بتكاليف إنتاج من بين الأدنى عالميًا، إضافة إلى شبكة واسعة من العملاء، وعقود توريد طويلة الأجل، وبنية تحتية متطورة تجعلها من أكثر الموردين موثوقية واستقرارًا في السوق العالمية. هذه المزايا تمنح السعودية قدرة أكبر على إدارة دورات الأسعار مقارنة بالعديد من المنافسين.

من منظور اقتصادي، فإن الأسواق السلعية لا تكافئ دائمًا من يحقق أعلى سعر، بل تكافئ من يحافظ على حضوره ونفوذه عبر مختلف الدورات الاقتصادية. لذلك، فإن التخلي عن جزء محدود من السعر في مرحلة تشهد ارتفاعًا في المنافسة قد يكون قرارًا أكثر ربحية على المدى الطويل، لأنه يحافظ على تدفقات الإيرادات المستقبلية، ويصون العلاقات التجارية التي بُنيت على مدى عقود. السعودية تدير مكانتها في السوق العالمية، وهذا هو الفارق بين المنتج الذي يتفاعل مع السوق، والمنتج الذي يمتلك القدرة على التأثير في اتجاهها.