فرض منتخب الأرجنتين نفسه ممثلاً وحيداً لقارة أمريكا الجنوبية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما واصل مشواره بنجاح إلى دور الثمانية، في وقت ودّعت فيه جميع منتخبات القارة الأخرى المنافسات تباعاً.



وشهدت الأدوار الإقصائية خروج منتخبات البرازيل وكولومبيا والإكوادور وأوروغواي، لتبقى الأرجنتين وحدها حاملةً آمال الكرة اللاتينية في مواصلة المنافسة على اللقب العالمي.



ويؤكد هذا المشهد صعوبة النسخة الحالية من المونديال، التي شهدت مفاجآت عديدة أطاحت بعدد من أبرز المنتخبات المرشحة، بينما نجح المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على توازنه ومواصلة مشواره، ليواصل الدفاع عن آمال قارة أمريكا الجنوبية في استعادة الكأس العالمية.