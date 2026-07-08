يواصل النجم البلجيكي لياندرو تروسارد تقديم مستويات استثنائية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص في البطولة، برصيد 17 فرصة محققة، ليؤكد دوره المحوري في الأداء الهجومي لمنتخب بلجيكا.



وأسهم تروسارد بفضل رؤيته المميزة ودقة تمريراته في صناعة العديد من الفرص الخطيرة لزملائه، ليصبح العقل المدبر للهجمات البلجيكية، ويقود منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي وسط عروض لافتة في النسخة الحالية من المونديال.



ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير الذي يقدمه لاعب بلجيكا، إذ يتفوق على جميع لاعبي البطولة في صناعة الفرص، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز صناع اللعب في كأس العالم 2026، مع طموحات بمواصلة التألق وقيادة منتخب «الشياطين الحمر» نحو المنافسة على اللقب العالمي.