حقق منتخب سويسرا إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما أطاح بمنتخب كولومبيا بركلات الترجيح (4-3)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا مع الأرجنتين في الدور القادم.



ولم يكن هذا الانتصار مجرد بطاقة عبور إلى ربع النهائي، بل حمل قيمة تاريخية كبيرة، إذ يُعد ثاني فوز لسويسرا بضربات الترجيح في بطولة كبرى من أصل ست محاولات، بعد انتصارها الشهير على فرنسا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020، التي أُقيمت في عام 2021، عندما أقصت بطل العالم من علامة الجزاء.



وأنهى المنتخب السويسري بهذا الفوز سنوات من المعاناة في ركلات الترجيح، ليؤكد شخصيته القوية في المواجهات الإقصائية، ويواصل كتابة تاريخ جديد في مونديال 2026، بعدما بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ نسخة عام 1954.