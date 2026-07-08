تنطلق يوم الإثنين القادم تدريبات الفريق الأول بنادي الوحدة، على ملعبه بحي العمرة، بالفحوصات الطبية الشاملة لجميع اللاعبين قبل التمارين اللياقية التي ستستمر لمدة 5 أيام، وذلك قبل الانخراط في معسكر خارجي في تركيا كخيار أول في حال توفرت 5 مباريات ودية، والخيار الثاني جمهورية مصر العربية.



ومن المقرر أن يصل المدرب فلاشي فوجنيسكي، السبت القادم، وذلك من أجل عقد اجتماع موسع مع اللاعبين والجهاز الإداري بحضور رئيس النادي حازم اللحياني، لمناقشة خطة الاعداد ومتطلبات المرحلة القادمة، من عناصر محلية وأجنبية.



من جهة أخرى، وقع مدرب الوحدة تحت 21 عاماً عيسى المحياني، عقداً لمدة موسم مع نادي الأنوار لقيادة الفريق في دوري يلو بعد نهاية عقده مع نادي الوحدة، إذ حقق المحياني نتائج إيجابية مع فريق الوحدة تحت سن 21 سنة ويبحث عن نجاح جديد في دوري يلو من خلال قيادته فنياً لنادي الأنوار.