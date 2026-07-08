أكد لـ«عكاظ» النجم المغربي، والمحترف بنادي الاتحاد السعودي السابق، ومساعد مدرب نادي الرجاء المغربي هشام بوشروان أن منتخب بلاده قادر على تحقيق كأس العالم 2026، في ظل أفضلية المستوى الفني الذي ظهر به في البطولة، وتحدث عن دوري روشن السعودي الذي أصبح يحظى بمتابعة عالمية، ووجّه رسالة للمسؤولين في اتحاد القدم السعودي بإعادة النظر في عدد اللاعبين الأجانب الذي أثّر على فرصة اللاعب السعودي وشاهدنا تأثير ذلك على المنتخب السعودي في مونديال 2026، وتمنى أن يرى نادي الاتحاد فريقاً مختلفاً في الموسم القادم الذي تنتظره بطولات محلية وقارية، وإليكم نص الحوار:

* ما رأيك بالمنتخب المغربي المشارك في كأس العالم الحالية؟ وما الذي اختلف عن مونديال 2022؟

بالنسبة للمنتخب المغربي في كأس العالم الماضية، يختلف عن منتخبنا في مونديال 2026، هناك فوارق فنية كبيرة، والمنتخب المشارك في المونديال الحالي، ذو نزعة دفاعية أكثر ولا يصنع اللعب كثيراً، ويلعب على المرتدات، ومنتخبنا في مونديال 2022، كان يملك كافة مواصفات كرة القدم، وقادراً على منافسة أحسن المنتخبات العالمية، ولدينا لاعبون يملكون مهارات عالية، والمدرب محمد وهبي لديه لمسات فنية وخلق انسجاماً كبيراً بين اللاعبين الحالييين.

* مَن ترشح من المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي لتحقيق اللقب؟

المنتخبات المتأهلة في ربع النهائي جميعها منتخبات قوية بصراحة وهي الأفضل، وأرشح المنتخب المغربي إلى جانب منتخبات إسبانيا، وإنجلترا، والأرجنتين، وهي الأوفر حظاً لمواصلة المشوار نحو لقب البطولة.

* كيف ترى مواجهة المنتخب المغربي أمام منتخب فرنسا في ربع النهائي؟

تعتبر مواجهة صعبة لأنها ستجمع منتخبين الأفضل في كأس العالم الحالية، والمنتخب الفرنسي لديه لاعبون كبار خصوصاً في خط الهجوم، وهؤلاء اللاعبون قادرون على صنع الفارق في أية لحظة خلال المباراة، وكذلك جماعية لاعبي المنتخب المغربي حاضرة، وأتمنى أن يحالفهم التوفيق في استغلال الفرص وحسم المباراة من أمام فرنسا بمشيئة الله.

* كيف ترى دوري روشن السعودي في ظل وجود لاعبين عالميين حالياً؟

بالنسبة لدوري روشن السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية أصبح يحظى بمتابعة عالمية كبيرة، خصوصاً النجوم الذين حضروا للمملكة، وبكل تأكيد يحظى باهتمام كبير جداً من قبل الأندية العالمية، أو اللاعبين الذي يلعبون في فرق عالمية، خصوصاً تواجد النجم الكبير كريستيانو رونالدو، الذي فتح الباب لحضور كبار النجوم في الدوري السعودي، وربما النظام الجديد بتواجد 8 لاعبين أجانب، أثر على المنتخب السعودي في كأس العالم الحالية، ويجب إعادة النظر في عدد اللاعبين الأجانب من أجل منح الفرصة للاعب السعودي باللعب في الدوري، وتبقى الأولوية للمنتخب السعودي، والمسؤولون عن كرة القدم يعلمون المسألة هذه جيداً.

*هل أنت متابع لنادي الاتحاد السعودي ؟ وما الذي يحتاجه العميد ليحقق البطولات؟

أنا دائماً متابع لنادي الاتحاد وعلى اتصال مع لاعبي الاتحاد القدامى وكذلك المسؤولين بالنادي، وكانت نتائج الفريق في الموسم الماضي صعبة جداً، وكنا نتتظر نتائج أحسن، ولكن بصراحة لابد من إعادة النظر في بعض الأمور التي تساهم في قدرة الفريق للمنافسة على البطولات، ويجب جلب لاعبين على مستوى فني عالٍ من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحلية والآسيوية، وأتمنى أن يكون الفريق منافساً قوياً في الموسم القادم.

* ماذا تقول لجماهير الاتحاد؟

تبقى جماهير الاتحاد دائماً في القلب، وأعتز بها ولدي ذكريات كثيرة، وبكل تأكيد لها الامتنان، وكنت قبل 6 أشهر في زيارة للسعودية، وتواجدت في نادي الاتحاد والتقيت بالمسؤولين وحملت قميص هذا النادي الكبير، وتعتبر الجماهير الاتحادية الأفضل بالمملكة.

* كلمة أخيرة تقولها لصحيفة «عكاظ»؟

«عكاظ» لها مكانة كبيرة عندي منذ أن كنت لاعباً في نادي الاتحاد وقدّمت لي الكثير، وأخيراً أشكركم على هذا الحوار وأتمى لكم التوفيق.