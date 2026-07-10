تخيل أن ترتاد شاطئك المفضل لتجد كرات معدنية فضية غامضة قذفتها الأمواج من المجهول! هذا السيناريو عاشه سكان أستراليا أخيراً، وتحول سريعاً إلى حالة من الغموض والذعر بعدما انتشرت مخاوف واسعة من أن تكون هذه الأجسام الغريبة محملة بمواد كيميائية سامة أو إشعاعات خطيرة.

بدأت الواقعة على رمال «شاطئ فورست» شمال ولاية كوينزلاند، حيث استنفرت إدارة الإطفاء الأسترالية كامل طاقتها، وفرضت طوقاً أمنياً صارماً، محذرة السكان من الاقتراب أو لمس تلك الكرات الفضية الغريبة، حتى يتدخل فريق علمي متخصص لفك الشفرة.

حالة طوارئ ومنطقة عازلة

بمجرد رصد الأجسام المعدنية اللامعة، تعاملت السلطات المحلية بمنتهى الجدية والحذر:

تم استدعاء فريق علمي تكتيكي متخصص لفحص طبيعة الكرات في الموقع.

فرضت قوات الإطفاء منطقة عازلة حول الشاطئ لمنع المدنيين من الاقتراب.

أطلقت تحذيرات رسمية عاجلة تطالب الجميع بالابتعاد وإبلاغ الطوارئ فوراً في حال ظهور كرات جديدة.

الغموض السائد فتح الباب لآلاف التخمينات على منصات التواصل الاجتماعي، فبين من رجح أنها أسلحة بحرية قديمة، ومن ذهب بخياله إلى كائنات الفضاء، عاش الجميع ساعات من الترقب.

وكالة الفضاء: «زائر غريب من خارج الكوكب»

أخيراً، وبعد جولات من الفحص والتحليل، خرجت وكالة الفضاء الأسترالية لتقطع الشك باليقين، وتعلن رسمياً حل اللغز الذي شغل الرأي العام. المفاجأة كانت أن هذه الكرات جاءت بالفعل من «خارج الأرض»، ولكن بصناعة بشرية!

وأكدت وكالة الفضاء أن هذه الأجسام الفضية ما هي إلا «حطام فضائي غير ضار». وأوضحت بدقة أنها عبارة عن أوعية ضغط كانت جزءاً من مركبة إطلاق فضائية (صاروخ أجنبي)، عاد أخيراً إلى الغلاف الجوي للأرض قادماً من مداره في الفضاء، وتفكك في الهواء لتسقط أشلاؤه في المحيط وتجرفها الأمواج إلى الشاطئ.

وطمأنت الوكالة السكان، مؤكدة أن هذه الأجسام أصبحت آمنة تماماً ولا تحتوي على أي مواد نشطة أو خطيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حركة التيارات البحرية قد تجرف المزيد من هذا الحطام الفضائي نحو الشواطئ الأسترالية خلال الأيام القادمة.

وتعمل أستراليا حالياً بالتنسيق مع سلطات وهيئات فضاء أجنبية لتحديد الهوية الدقيقة للمركبة الفضائية الأم التي تسببت في هذا الاستنفار، ليغلق الستار على معركة حبست الأنفاس، وكشفت أن الفضاء يشاركنا شواطئنا أحياناً!