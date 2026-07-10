تحولت الدقائق الأخيرة إلى كابوس حقيقي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، بعدما ودعت ستة منتخبات المنافسات الإقصائية إثر أهداف قاتلة استقبلتها في اللحظات الحاسمة، لتتبخر أحلامها في مواصلة المشوار.



وكان منتخب جنوب أفريقيا أول الضحايا بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 91، قبل أن يلحق به منتخب ساحل العاج بهدف في الدقيقة 86، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تلقى الهدف نفسه في الدقيقة 86.



ولم تكن المعاناة أقل قسوة بالنسبة لمنتخب السنغال، الذي خسر بهدف قاتل في الدقيقة 125، فيما انتهت مغامرة الرأس الأخضر بهدف في الدقيقة 111، قبل أن يغادر منتخب مصر البطولة بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 92.



وتعكس هذه الأرقام مدى قسوة الأدوار الإقصائية في مونديال 2026، إذ دفعت المنتخبات الأفريقية ثمن لحظات فقدان التركيز في الأوقات الحاسمة، لتتكرر النهاية المؤلمة بصورة لافتة، رغم العروض القوية التي قدمتها خلال البطولة.