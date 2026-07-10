تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية في تمام الساعة العاشرة من مساء غد (الجمعة) إلى ملعب لوس أنجلوس، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع إسبانيا وبلجيكا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُنتظر أن يكون أحد أقوى مواجهات البطولة حتى الآن.



يدخل المنتخب الإسباني المباراة بثقة كبيرة بعدما أطاح بجاره البرتغالي بهدف قاتل في دور الـ16، مواصلًا عروضه المقنعة بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي نجح في بناء فريق يجمع بين الاستحواذ والضغط العالي والفاعلية الهجومية. ويعوّل «لا روخا» على تألق لامين يامال، وبيدري، ورودري، وداني أولمو، وميكيل أويارزابال، إلى جانب أوراق رابحة مؤثرة مثل ميكيل ميرينو، وغافي، وفابيان رويز.



في المقابل، يصل المنتخب البلجيكي بمعنويات مرتفعة بعد انتصار كبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، مؤكدًا أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. ويقود المدرب رودي غارسيا كتيبة مليئة بالخبرة والمهارة، يتقدمها كيفن دي بروين، وروميلو لوكاكو، وجيريمي دوكو، ويوري تيليمانس، ولياندرو تروسارد، وشارل دي كيتيلير، إلى جانب الحارس تيبو كورتوا الذي يقدم مستويات لافتة في البطولة.



المواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات؛ فإسبانيا تبحث عن فرض شخصيتها عبر السيطرة على الكرة، بينما تراهن بلجيكا على المرتدات السريعة واستغلال المساحات. وبين أسلوبين مختلفين وطموح واحد، ستكون التفاصيل الصغيرة وحسم الفرص أمام المرمى العامل الأبرز في تحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز موعدًا ناريًا مع المتأهل من مواجهة فرنسا والمغرب في 14 يوليو على ملعب دالاس.