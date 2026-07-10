كشفت صحيفة «lequipe» الفرنسية حقيقة البيان المزيف المنسوب للنجم الدولي السنغالي ساديو ماني، ونفت ما تردد عن إعلانه الاعتزال الدولي عقب المشاركة في مونديال 2026.



وتداول بيان مزيف لماني، صاحب الـ34 عاماً، زُعم فيه أن مشاركته مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026 كانت الأخيرة بعد الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ32 بنتيجة 2-3.



وأثار بيان صحفي مزيف تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة خاطئة تُعلن اعتزال ساديو ماني، بعد وداع منتخب السنغال بطولة كأس العالم 2026.



وانتشرت تلك الشائعة بعد أيام قليلة من خروج أسود التيرانغا من دور الـ32 في كأس العالم 2026، حيث تناقلت عدة وسائل إعلام رسالة مزيفة تُعلن خطأً اعتزال ساديو ماني الدولي.



وخلافًا لما نشرته صحيفة لو كوتيديان السنغالية، التي استندت في تقريرها إلى تصريح منسوب للاعب الدولي السنغالي، لم يُعلن ساديو ماني نهاية مسيرته مع المنتخب الوطني.



ونشرت صحيفة ليكيب هذه المعلومات المغلوطة، وقدمت اعتذارًا عن ذلك. ونفت صحيفة «سبورت نيوز أفريكا المتخصصة» هذه الشائعة، مستندةً إلى تصريحات من المقربين من اللاعب.



ويُزعم أن التصريح الكاذب المنسوب إلى ماني المنشور في صحيفة لو كوتيديان تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولم يتحدث ماني عن هذا الموضوع مطلقًا.