أربك نجم خط وسط نادي أرسنال والمنتخب الإنجليزي ديكلان رايس خطط المدير الفني الألماني توخيل، بعد أن طلب الجهاز الطبي للأسود عزله تماماً عقب تعرضه لنزلة برد شديدة، وتثير الشكوك أيضاً حول تعرضه لالتهاب معوي. ويخشى الجهاز الطبي أن يكون المرض الذي يعاني منه اللاعب معدياً.



ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النرويجي وسط مخاوف بشأن جاهزية عدد من لاعبيه، فإضافة إلى رايس، يعاني كل من ريس جيمس ومارك غيهي من مشكلات بدنية في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن الظهير الأيمن سيكون جاهزًا للمشاركة بعد عودته إلى التدريبات.



وقالت صحيفة «dailymail» الإنجليزية إن ديكلان رايس يعاني من عدوى فايروسية، يُعتقد أنها التهاب معوي، أو نزلة برد شديدة، ما وضع معسكر المنتخب الإنجليزي في حالة تأهب قصوى قبل مباراتهم الحاسمة في ربع نهائي كأس العالم ضد النرويج.



ولم يشارك رايس، الذي كان يعاني بالفعل من مشكلات في أوتار الركبة وأسفل الظهر، في التدريبات مع الفريق خلال الحصتين التدريبيتين الأخيرتين.



واتخذ الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي إجراءً احترازيًا بعزل رايس عن المجموعة الرئيسية لمنع انتشار الفايروس إلى بقية اللاعبين.