وثق مقطع فيديو أول ظهور للفنان اللبناني فضل شاكر بعد الإفراج عنه من السجن قبل أيام عدة، وأظهر المقطع المصور شاكر وهو يقص شعره بعد أن قضى فترة طويلة في السجن وأثناء المحاكمة.

إطلاق سراح

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان قبل أيام قراراً بالموافقة على طلب إطلاق سراح شاكر بعد النظر في طلب وكيلته القانونية استناداً إلى حالته الصحية.

وتقدمت محامية الفنان اللبناني الدكتورة أماتا مبارك بطلب إلى المحكمة لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، مع التعهد بحضور جميع الجلسات وعدم مغادرة البلاد.

إعلان رسمي

ما جعل موقف الفنان اللبناني قوياً هو أنه سلم نفسه إلى الجيش في 4 أكتوبر الماضي، ومن المقرر الإعلان رسمياً عن الإفراج عنه من خلال المكتب الإعلامي لفضل شاكر.