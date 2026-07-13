رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام القادم. ووفقاً للتقرير الشهري للمنظمة، الصادر اليوم، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، للشهر الثالث على التوالي.



تداعيات الحرب



وعدلت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي هذا العام إلى 800 ألف برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن تقديرها الصادر الشهر الماضي، لكنها رفعت تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام القادم إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً. ورغم خفض التوقعات إلا أنها لا تزال أكثر تفاؤلاً من توقعات العديد من الجهات الأخرى، مثل وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع انخفاض الاستهلاك العالمي بمقدار مليون برميل يومياً هذا العام نتيجة لتداعيات الحرب.



تداولات الأسعار



قفزت أسعار النفط مع تصعيد إيران هجماتها في دول بمنطقة الخليج عقب ضربات شنتها الولايات المتحدة، ما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.12 دولار للبرميل أو 4.10٪ لتصل إلى 79.13 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.95 دولار أو 4.13٪ إلى 74.36 دولار للبرميل. وألقى تصاعد الهجمات مزيداً من الشكوك على مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم توقيعه الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد 60 يوماً أخرى من المفاوضات.



وعقب التوصل إلى الاتفاق، ارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 4.1 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، لكنه ظل أقل بنحو 9.4 مليون برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة الماضي.