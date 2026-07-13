انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 17 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.801 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 128 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات الاتحاد، وإنتاج، وتنمية، ومجموعة إم بي سي، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وصادرات، ورسن، والفخارية، وعناية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.51%. فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، وصادرات، وأرامكو السعودية، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ورسن، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والأسماك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 15 نقطة، ليصل إلى مستوى 22539 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.5 مليون سهم.