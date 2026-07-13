فرض الاتحاد الأوروبي حظراً تاماً على استيراد الذهب من السودان، وعلى تصدير الزئبق والسيانيد إليه، وهما مادتان تُستخدمان في تعدين الذهب، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.



وجاء في البيان، اليوم (الإثنين): «فرض مجلس الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء أو استيراد أو تسليم الذهب المنتج في السودان، كما حظر بيع أو توريد أو تصدير أو تسليم الزئبق أو السيانيد إلى السودان».



مبادرة هولندية-فرنسية



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن التدابير التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبادرة هولندية-فرنسية.



وتقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على إدخال الذهب للاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى.



وتأتي القيود في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لكبح الصناعات التي يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان الجارية منذ عام 2023.



وتعتبر هذه العقوبات الجديدة الأولى من جانب التكتل منذ شهور فيما يتعلق بالصراع الذي غالباً ما يتم تجاهله، كما فرض التكتل عقوبات على العديد من أطراف القتال.