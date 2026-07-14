كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عن اتصالات إسرائيلية وأمريكية حول لبنان وسورية.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سورية ولبنان. وأوضح أن ترمب أبلغ نتنياهو، الخميس، أن على إسرائيل إعادة نشر قواتها خارج سورية ولبنان.



ونقل الموقع ذاته عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيداته أن نتنياهو طرح على ترمب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل.



وأوضح مصدر للموقع أن إدارة ترمب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها الإدارة الأمريكية في سورية ولبنان.



من جهة أخرى، انتهت أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي عُقدت في روما بين ممثلي واشنطن وتل أبيب وبيروت بنّاءة، وجرت في أجواء إيجابية، مضيفاً: «الجانبان يبديان حرصاً على المضي قدماً».



وأشار إلى أن المحادثات ستستمر غداً (الأربعاء).



جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4324 شخصاً و12223 مصاباً جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي.