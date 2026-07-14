أعلنت السلطات اليمنية اليوم (الثلاثاء) إحباط تهريب معدات لتصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثيين في باب المندب.



وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية أن قارباً يحمل مواد ومعدات نوعية تُستخدم في تصنيع الأسلحة كان في طريقه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة ضبط في باب المندب اليوم.

القارب المضبوط



وأوضح المركز أن الدوريات البحرية التابعة للقوات المتمركزة في قطاع باب المندب اعترضت القارب وضبطته، وألقت القبض على طاقمه من المهربين التابعين للمليشيا، إثر عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة، مبيناً أن الأجهزة المختصة تعكف حالياً على فحص محتويات الشحنة وتحريزها بالكامل.

جانب من المضبوطات



وأشار المركز إلى أن قوات العمالقة ستعلن تفاصيل الأصناف والمواد المضبوطة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لضبط السواحل اليمنية وتأمينها ومكافحة أعمال التهريب.

معدات لتصنيع الصواريخ

وكانت قوات العمالقة قد ضبطت الشهر الماضي شحنة أسلحة مهربة بينها تقنيات لتصنيع المسيّرات كانت في طريقها إلى الحوثي على متن قارب.