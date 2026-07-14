أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان اليوم (الثلاثاء)، إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة في الهجوم الصاروخي الإيراني على البلاد.



وقال العطوان في بيان: «القوات المسلحة رصدت، منذ مساء اليوم وحتى الآن، صاروخاً باليستياً، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيّرة معادية، وقد تم اعتراضها والتعامل معها».



وأشار إلى أن الهجوم الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، مبيناً أن الهجوم استهدف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية، وأصيب على إثر ذلك أربعة من منتسبيها ويتلقون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.



وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



وأفاد بيان وزارة الدفاع الكويتية أن عدد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تصدت لها ارتفع إلى 287 صاروخاً، و949 مسيّرة، و21 صاروخاً جوالاً.



وكانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.



وذكر الجيش الكويتي في بيان: «تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية»، مطالباً الجميع بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.