ضبطت السلطات العراقية 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إلى جانب 200 ألف دولار، وأربعة كيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أعلنه القضاء العراقي (الخميس).



وأكد القضاء العراقي ضبط 4 كيلوغرامات من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، موضحاً أن الإجراءات مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والأشخاص المتورطين في القضية.



وأوضح قاضي التحقيق المختص أن جزءاً من الأموال المضبوطة كانت مودعة لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، في إطار عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيقات، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتشمل متابعة الأموال التي يشتبه بأنها متحصلة من جرائم فساد، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه في تورطهم بالقضية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن عددهم أو هوياتهم.



وكان القضاء العراقي أعلن قبل أيام استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات نفسها، بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.



كما أعلن القضاء الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يشتبه في ارتباطها بالقضية.



وتُعد قضية عدنان الجميلي من أبرز ملفات الفساد التي تشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة، بعدما قادت التحقيقات إلى تنفيذ مداهمات وعمليات ضبط لأموال وموجودات داخل بغداد ومناطق أخرى، في إطار حملة أوسع تقودها السلطات لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.



وأكدت السلطات العراقية أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأصول القانونية، وأن التحقيقات لا تزال جارية، فيما يبقى تحديد المسؤوليات الجنائية وإثبات الاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.