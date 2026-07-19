أسفر حادثا سير مروعين في الجزائر أمس (السبت) عن مصرع 10 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، في حصيلة جديدة تعكس استمرار نزيف حوادث الطرق في البلاد.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية بأن الحادث الأول وقع في ولاية معسكر شمال غربي الجزائر، إثر تصادم عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة عند مدخل «الطريق السيار شرق» باتجاه ولاية سيدي بلعباس، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص في موقع الحادث، فيما أُصيب شخص آخر بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، بينما جرى تحويل جثامين الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.

وفي حادث مأساوي آخر، شهدته ولاية المغير جنوب شرقي البلاد، لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة على «الطريق الوطني رقم 123»، في نطاق بلدية ودائرة جامعة.

وتدخلت فرق الحماية المدنية في الموقعين، وسط استمرار التحقيقات للوقوف على الملابسات والأسباب.