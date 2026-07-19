في قلب مدينة إيطالية غارقة في التاريخ، قاد بحث أثري استمر لأشهر إلى اكتشاف استثنائي أعاد رسم ملامح مرحلة مبكرة من انتشار المسيحية في أوروبا، بعدما عثر علماء آثار على بقايا أقدم كنيسة مسيحية معروفة في مدينة أوديرتسو، مدفونة بالكامل تحت موقع كان يُستخدم قبل سنوات كسوق تقليدية لبيع الأسماك.

ويمثل الاكتشاف، وفق خبراء الآثار، نافذة جديدة على التحولات الدينية والعمرانية التي شهدتها المدن الإيطالية خلال أواخر العصر الروماني، حيث كشف بقايا مبنى ديني يعود إلى مرحلة مفصلية من تاريخ المسيحية وانتقالها من مرحلة الانتشار الأولى إلى الحضور المؤسسي داخل المجتمع الروماني.

وأعلنت هيئة الإشراف على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية لمنطقة البندقية الكبرى ومقاطعات بيلونو وبادوفا وتريفيزو تفاصيل الكشف الأثري، موضحة أن العثور على الكنيسة جاء نتيجة أعمال تنقيب دقيقة في مدينة أوديرتسو الواقعة على بعد نحو 64 كيلومترًا شمال شرقي البندقية.

وأظهرت الصور الرسمية التي نشرتها الجهات المختصة بقايا مبنى أثري ضخم، تبرز فيه أرضيات فسيفسائية متعددة الألوان بزخارف هندسية دقيقة، إلى جانب مدافن بشرية قديمة شُيدت بمحاذاة الجدران الأساسية للمبنى، ما يكشف أهمية الموقع الدينية والاجتماعية خلال تلك الحقبة.

وجاء الكشف في المنطقة التي كانت تعرف تاريخيًا باسم «بيسكيريا»، حيث بدأت أعمال الحفر في نوفمبر الماضي ضمن مشروع لإعادة تطوير منطقة سكنية في المركز التاريخي للمدينة، قبل أن تقود عمليات الإزالة والتنقيب إلى العثور على هذا الإرث المدفون تحت طبقات الزمن.

وأظهرت التحليلات الأولية أن الكنيسة تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين، عندما كانت أوديرتسو تُعرف باسم (Opitergium) خلال الحقبة الرومانية المتأخرة.

وبحسب الفريق الأثري، فإن المبنى يتميز بتصميم معماري يعكس الطراز الكنسي المبكر، إذ يبلغ عرضه نحو 23 مترًا، فيما تجاوز الجزء المكتشف من طوله 30 مترًا، مع وجود رواق رئيسي واسع تحيط به أروقة جانبية، ما يشير إلى أن الكنيسة كانت منشأة دينية ذات مكانة بارزة.

كما كشفت الدراسات الهندسية ضخامة أساسات المبنى التي يصل سمكها إلى نحو 1.2 متر، وقد شُيدت من الطوب المثبت بعناية فوق أوتاد خشبية مغروسة بعمق في التربة الرسوبية، وهي تقنية بناء قديمة هدفت إلى ضمان استقرار المنشآت الثقيلة في المناطق ذات الطبيعة الأرضية الهشة.

ولا تزال أعمال التنقيب مستمرة، إذ لم يشمل الكشف الحالي الجزء الشرقي من الكنيسة، الأمر الذي يرجح لدى الباحثين أن يكون المجمع الديني والخدمات المرتبطة به أكبر بكثير من المساحة التي تم الكشف عنها حتى الآن.

ولم يتوقف الاكتشاف عند حدود المبنى، إذ عثر الفريق الأثري داخل الموقع على 4 مقابر، بعضها جماعي وبعضها فردي، ضمت رفات 7 أشخاص، فيما يواصل علماء الأنثروبولوجيا تحليل الهياكل العظمية للكشف عن أعمار أصحابها وأصولهم وظروف دفنهم.

ويراهن الباحثون على أن التحاليل المخبرية المتقدمة ستقدم معلومات جديدة حول طبيعة المجتمع الذي ارتبط بالكنيسة وتفاصيل الحياة خلال تلك المرحلة التاريخية المبكرة.