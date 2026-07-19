توفيت الملاكمة الأمريكية هانا راب عن عمر يناهز 26 عاماً، بعد حادثة مأساوية في تكساس. وأوضحت السلطات أن سيارة صدمتها أثناء ركوبها الدراجة، ما أدى إلى وفاتها.



وينعى مجتمع الملاكمة وفاة راب، التي نافست على لقب بطولة المجلس العالمي للملاكمة لوزن الريشة للسيدات قبل أسابيع قليلة. وذكرت التحقيقات أن السائق المتورط في الحادثة واجه اتهامات جنائية، حيث ألقت الشرطة القبض على تشارلز ميدينا البالغ من العمر 31 عاماً بتهمة القتل غير العمد.



وأفاد مكتب شرطة مقاطعة برازوس بأن السيارة تجاوزت دراجين قبل أن تتوقف وترجع للخلف، فصدمت راب وأصابتها بجروح قاتلة.



وبرزت راب كملاكمة واعدة في عالم الملاكمة، حيث بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2024، وحققت سجلاً مميزاً بـ8 انتصارات وتعادل واحد. كما عملت مفتشة سلامة من الحرائق بجامعة تكساس إيه آند إم.



وأشاد زملاؤها بمسيرتها الرياضية وروحها العالية، حيث استذكرت تيارا براون، التي واجهتها في نزال اللقب، لحظات لا تُنسى معها. كما أثنى رئيس المجلس العالمي للملاكمة ماوريسيو سليمان على إرثها في عالم الملاكمة.



رغم قصر مسيرتها، تركت راب بصمة واضحة في عالم الملاكمة، حيث جمعت بين التفاني والمثابرة والروح الرياضية العالية. وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها في الحادثة، يستذكر الأصدقاء والعائلة مساهماتها المميزة في رياضة الملاكمة.