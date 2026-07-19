اختتمت فعاليات الخيمة التراثية ضمن مهرجان صيف نجران 2026 «صيفنا هايل» بإقامة مزاد بيع الجنابي الذي حظي بإقبالٍ واسع من الزوار والمهتمين بالموروث الشعبي، في مشهد جسّد أصالة التراث النجراني، وذلك بعد 12 يومًا من الفعاليات المتنوعة التي أعادت تقديم الموروث الثقافي للمنطقة بأسلوب يجمع بين الأصالة والتجربة التفاعلية.

وسجلت الفعالية نجاحًا لافتًا من حيث عدد الزائرين الذي تجاوز 10 آلاف زائر، طوال فترة إقامتها، وحققت محتويات الخيمة عبر منصات التواصل الاجتماعي أكثر من مليون مشاهدة، في مؤشر يعكس الاهتمام الكبير بالموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به منطقة نجران ويؤكد نجاح المهرجان، في إبراز الهوية المحلية وتعزيز التجارب السياحية والثقافية للزوار.

وأوضح المتحدث باسم أمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن الخيمة التراثية التي نظمتها أمانة منطقة نجران شهدت مشاركة واسعة للحرفيين والأسر المنتجة، حيث تضمنت العديد من الأركان التراثية، من أبرزها الحرف اليدوية، وصناعة الجلود، والحدادة، ومنتجات سعف النخيل، وصناعة الجنابي، والمتحف التراثي، والأكلات الشعبية، والزي النجراني، وحُلي الفضة النسائية القديمة، وأدوات الطهي التقليدية، وفتل الحبال من ليف النخيل، إلى جانب معرض للسيارات الكلاسيكية، ومجسمات الجمال، وركن لبيع المنتجات الغذائية التراثية، وفي مقدمتها السمن البلدي. كما ضمت مجلسًا تراثيًا مستوحًى من مجالس بيوت الطين العلوية، زُيّن بالشراريف لاستقبال الضيوف مقدمًا تجربة تعكس كرم الضيافة النجرانية وأصالة العمارة التقليدية في المنطقة.