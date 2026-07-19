وجّه قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة تحفيزية إلى زملائه والجماهير، قبل خوض المباراة النهائية لكأس العالم اليوم (الأحد) أمام المنتخب الإسباني، مؤكداً أن ما حققه الفريق يتجاوز حدود النتائج والألقاب.



ونشر ميسي عبر حسابه على منصة «إنستغرام» رسالة عبّر فيها عن فخره بالمشوار الذي خاضه مع المنتخب، مشدداً على أن قيمة هذه المجموعة تكمن في الروح التي جمعت أفرادها طوال السنوات الماضية.



وقال قائد الأرجنتين: «أجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن مجرد ألقاب، بل الرحلة بأكملها، ومشاركة التفاصيل اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معاً، والنهوض في اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة».



ووجّه ميسي شكره إلى زملائه في المنتخب والجهاز الفني وكافة العاملين مع الفريق، مضيفاً: «شكراً لكل زميل من زملائي، وللطاقم الفني، ولجميع الأشخاص الذين يعملون يومياً من أجل الحفاظ على هذا المنتخب بوصفه عائلة واحدة».



واختتم رسالته بالتأكيد على أن المنتخب كتب بالفعل صفحة خالدة في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، قائلاً: «مهما حدث غداً، فإن هذه المجموعة كتبت بالفعل تاريخاً لن ننساه أبداً، ولا يمكن لأحد أن يمحوه... هيا يا أرجنتين».



وتأتي رسالة ميسي في إطار سعي قائد المنتخب الأرجنتيني إلى رفع معنويات اللاعبين وتخفيف الضغوط المصاحبة للمباراة النهائية، مع التركيز على أهمية الروح الجماعية وما تحقق خلال مشوار الفريق في البطولة.