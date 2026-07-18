وقّعت مجموعة NHC مساء (السبت) اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة نادي الهلال، لتصبح بموجبها شريكاً رئيسياً للنادي لمدة ثلاثة مواسم.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في «وجهة الفرسان» بمدينة الرياض، بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، والأستاذ محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي لمجموعة NHC.

ومثّل مجموعة NHC في توقيع الاتفاقية الأستاذ وليد الحركان الرئيس التنفيذي للتسويق، إلى جانب الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السيد ستيف كالزادا، وذلك بحضور عدد من منسوبي الجهتين وممثلي وسائل الإعلام.

وبموجب هذه الشراكة، سيظهر شعار NHC على قمصان جميع فرق الهلال لكرة القدم وفرق الأكاديميات، إلى جانب حزمة من الحقوق التجارية والتسويقية داخل وخارج الملعب.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لإستراتيجية NHC في بناء شراكات نوعية مع الكيانات الوطنية الرائدة، بما يعزز حضورها ويرسخ مكانة وجهاتها العمرانية المتكاملة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية تعكس توجه المجموعة نحو توسيع شراكاتها مع الكيانات الرياضية الرائدة، بما يعزز التكامل بين التنمية العمرانية والرياضة، ويسهم في بناء مدن نابضة بالحياة ترتقي بجودة الحياة.

وأضاف البطي أن هذه الشراكة تعزز حضور NHC، وتبرز وجهاتها العمرانية المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات والتجارب النوعية، في ظل ما يشهده القطاع الرياضي السعودي من تطور متسارع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السيد ستيف كالزادا إن الشراكة مع مجموعة NHC تمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي نحو بناء منظومة تجارية مستدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تجمع كيانين يشتركان في الطموح والريادة، ويستهدفان تحقيق أثر يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الشراكة التقليدية.

وأعرب كالزادا عن سعادته بانضمام NHC إلى عائلة شركاء الهلال، مؤكداً ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مشتركة للطرفين، وتعكس المكانة التي وصل إليها الهلال كوجهة جاذبة لأكبر العلامات الوطنية، بما يدعم إستراتيجية النادي في تعزيز النمو التجاري، ومواصلة الاستثمار والتطوير على مختلف الأصعدة.